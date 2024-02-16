ХК "ЦСК ВВС" погасил долги и закрыл дело о банкротстве

В среду, 14 февраля, Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о банкротстве Автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "ЦСК ВВС".
Производство по делу о банкротстве было возбуждено 27 декабря 2023 г. по заявлению Александра Зайцева о долге перед сотрудником клуба в 518 тыс. рублей. В реестр кредиторов планировали включиться еще два человека.
Однако на заседании суда 14 февраля стало известно, что задолженность перед всеми тремя сотрудниками погашена. В связи с этим суд прекратил производство.
Ранее сообщалось, что общая сумма долгов перед сотрудниками клуба составляла более 11 млн рублей.
В последние годы ХК "ЦСК ВВС" преследуют финансовые проблемы. В 2022 г. из-за долгов клуб был на грани исключения из ВХЛ. В итоге ему была выделена субсидия в 53 млн руб. из областного бюджета.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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