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Общество

"Тольяттиазот" подвел итоги благотворительной деятельности за 2023 год

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил 122 млн рублей. Ключевые направления затронули сферу образования, воспитания детей, культуры и спорта. Значительный вклад компания внесла в поддержку регионов.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Самым масштабным по бюджетированию стало содействие развитию культурных традиций. Финансирование от предприятия получила религиозная организация Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь и ДК "Тольяттиазот". ТОАЗ выступил генеральным партнером фестиваля уличного искусства в Тольятти, а в рамках грантового конкурса "Химия добра" театру "Дилижанс" удалось реализовать проект "Премьера одной репетиции".

С помощью программы "ТОАЗ — регионам" в селе Пискалы Самарской области были осуществлены инициативы педагогов местных детского сада и школы "Речевое развитие через физическую культуру" и "Быстрее. Выше. Сильнее". Еще одной мерой региональной поддержки стало восстановление лесной зоны Ставропольского района, на которое предприятие направило порядка 440 тысяч рублей.

Особое внимание было уделено образовательным учреждениям. В 2023 году были открыты и оборудованы химические классы в кадетской школе № 55 и лицее № 60. Ремонтные работы были выполнены на территории школы № 80. Экоинициатива школы № 14 города Жигулевск "Молодежь — за экомир" и профориентационный проект Тольяттинского химико-технологического колледжа "Сетевая лаборатория профнавигации" также нашли поддержку "Тольяттиазота".

В рамках программы "ТОАЗ — детям" компания оказала содействие нескольким детским садам Тольятти. Так, в "Мечте" были открыты две инклюзивные площадки для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а в "Олимпии" — собственная метеостанция. Благодаря поддержке городского конкурса "Читаю быстро" в Тольятти появился бесплатный клуб для скорочтения. Предприятие также помогло в оснащении оборудованием и спортивным инвентарем учреждений дополнительного образования "Центр Гранит" и Детского морского центра им. Е. А. Никонова.

Из значимых спортивных мероприятий можно отметить помощь в организации и проведении международного турнира Ural FC, открытого турнира по художественной гимнастике на призы Ксении Поляковой, марафона "Самарская Лука", чемпионата по силовому экстриму, международного турнира Воркаут в рамках всероссийского фестиваля iВолга и межрегионального турнира по вольной борьбе.

"Социальные инвестиции в регионе присутствия "Тольяттиазота" — важнейшая часть корпоративной политики предприятия. Из года в год компания направляет необходимую спонсорскую помощь различным организациям города и области. Таким образом мы помогаем региону развиваться и решать проблемы, волнующие общественность", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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