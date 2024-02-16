"Тольяттиазот" подвел итоги благотворительной деятельности за 2023 год

В 2023 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил 122 млн рублей. Ключевые направления затронули сферу образования, воспитания детей, культуры и спорта. Значительный вклад компания внесла в поддержку регионов.

Самым масштабным по бюджетированию стало содействие развитию культурных традиций. Финансирование от предприятия получила религиозная организация Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь и ДК "Тольяттиазот". ТОАЗ выступил генеральным партнером фестиваля уличного искусства в Тольятти, а в рамках грантового конкурса "Химия добра" театру "Дилижанс" удалось реализовать проект "Премьера одной репетиции".

С помощью программы "ТОАЗ — регионам" в селе Пискалы Самарской области были осуществлены инициативы педагогов местных детского сада и школы "Речевое развитие через физическую культуру" и "Быстрее. Выше. Сильнее". Еще одной мерой региональной поддержки стало восстановление лесной зоны Ставропольского района, на которое предприятие направило порядка 440 тысяч рублей.

Особое внимание было уделено образовательным учреждениям. В 2023 году были открыты и оборудованы химические классы в кадетской школе № 55 и лицее № 60. Ремонтные работы были выполнены на территории школы № 80. Экоинициатива школы № 14 города Жигулевск "Молодежь — за экомир" и профориентационный проект Тольяттинского химико-технологического колледжа "Сетевая лаборатория профнавигации" также нашли поддержку "Тольяттиазота".

В рамках программы "ТОАЗ — детям" компания оказала содействие нескольким детским садам Тольятти. Так, в "Мечте" были открыты две инклюзивные площадки для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а в "Олимпии" — собственная метеостанция. Благодаря поддержке городского конкурса "Читаю быстро" в Тольятти появился бесплатный клуб для скорочтения. Предприятие также помогло в оснащении оборудованием и спортивным инвентарем учреждений дополнительного образования "Центр Гранит" и Детского морского центра им. Е. А. Никонова.

Из значимых спортивных мероприятий можно отметить помощь в организации и проведении международного турнира Ural FC, открытого турнира по художественной гимнастике на призы Ксении Поляковой, марафона "Самарская Лука", чемпионата по силовому экстриму, международного турнира Воркаут в рамках всероссийского фестиваля iВолга и межрегионального турнира по вольной борьбе.

"Социальные инвестиции в регионе присутствия "Тольяттиазота" — важнейшая часть корпоративной политики предприятия. Из года в год компания направляет необходимую спонсорскую помощь различным организациям города и области. Таким образом мы помогаем региону развиваться и решать проблемы, волнующие общественность", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.