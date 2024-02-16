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Страхование Финансы

Самым дорогим в обслуживании китайским автомобилем по итогам 2023 года стал FAW, самым аварийным — HAVAL Jolion

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года доля китайских автомобилей в общей статистике ДТП в России составила 21%. Самым аварийным китайским авто в 2023 году по данным исследования Страхового Дома ВСК стал Haval, а наиболее дорогим в обслуживании — FAW.

В прошлом году суммарно не менее 21% ДТП в стране произошло с участием китайских автомобилей. Причем не менее 26% пострадавших авто принадлежали таксопаркам и каршерингам. В топ наиболее аварийных марок авто из Поднебесной вошли:

  1. Haval — 32%
  2. Chery — 21%
  3. Geely — 17%
  4. Exeed (суббренд Chery)– 10%
  5. OMODA — 8%

В число наиболее аварийных моделей авто попали HAVAL Jolion (13% от общего числа ДТП с китайскими авто), Geely Coolray (7,9%), HAVAL F7 (7%), OMODA C5 (7,6%), Chery TIGGO 7 PRO (6,1%).

В среднем, стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам года составила 203 тыс. рублей. Самыми недорогими в обслуживании среди популярных в РФ марок стали Lifan (84 тыс. рублей средняя стоимость восстановления после аварии), Kaiyi (121 тыс. рублей) и CheryExeed (147 тыс. рублей).

Самый высокий показатель цены за ремонт — у FAW (539 тыс.), JAC (416 тыс.), Tank (233 тыс. рублей).

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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