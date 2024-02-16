По итогам 2023 года доля китайских автомобилей в общей статистике ДТП в России составила 21%. Самым аварийным китайским авто в 2023 году по данным исследования Страхового Дома ВСК стал Haval, а наиболее дорогим в обслуживании — FAW.

В прошлом году суммарно не менее 21% ДТП в стране произошло с участием китайских автомобилей. Причем не менее 26% пострадавших авто принадлежали таксопаркам и каршерингам. В топ наиболее аварийных марок авто из Поднебесной вошли:

Haval — 32% Chery — 21% Geely — 17% Exeed (суббренд Chery)– 10% OMODA — 8%

В число наиболее аварийных моделей авто попали HAVAL Jolion (13% от общего числа ДТП с китайскими авто), Geely Coolray (7,9%), HAVAL F7 (7%), OMODA C5 (7,6%), Chery TIGGO 7 PRO (6,1%).

В среднем, стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам года составила 203 тыс. рублей. Самыми недорогими в обслуживании среди популярных в РФ марок стали Lifan (84 тыс. рублей средняя стоимость восстановления после аварии), Kaiyi (121 тыс. рублей) и CheryExeed (147 тыс. рублей).

Самый высокий показатель цены за ремонт — у FAW (539 тыс.), JAC (416 тыс.), Tank (233 тыс. рублей).