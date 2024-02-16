На самое важное: один миллион юных клиентов Сбера уже открыли детские "Копилки"

Дети копят на подарки, домашних питомцев, путешествия, поездки, учёбу и даже недвижимость.

1 млн юных клиентов Сбера в возрасте 6-13 лет открыли детские "Копилки" в приложении СберKids. А некоторые сразу несколько, поэтому общее число активных копилок уже превысило 2 млн. Ведь в этом возрасте так много целей и желаний.

Чтобы не запутаться в том, на что копишь, копилкам можно давать названия, добавлять для них описания, подгружать изображения покупок и ссылки на магазины, где планируется их приобрести, отслеживать прогресс накоплений. Так весь процесс превращается в увлекательную игру.

Дети копят на разные цели, например, на подарки себе (так и подписывают "Подарок мне"), родственникам, "друганам" и одноклассникам на праздники и дни рождения, домашних питомцев, путешествия и поездки, учёбу и даже недвижимость. А чтобы не потратить деньги раньше времени, юные клиенты придумывают разные мотивирующие названия для копилок: "Нельзя тратить", "Не транжирь", "Копи, не снимай". Если же деньги всё-таки понадобятся раньше, то ребёнок может перевести их со счёта копилки на счёт карты и воспользоваться ими.

В топе популярных целей — гаджеты (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, приставки — более 40%), одежда, обувь и аксессуары с маркетплейсов (14%) и игрушки (5%). Также дети стали чаще копить на товары для ведения собственных блогов.

В отличие от традиционных кошельков копить онлайн выгодно — на онлайн счёт начисляется процент. Ставка по нему составляет до 4,8% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток ежемесячно. Получить максимальную ставку можно, если сумма на счёте не превышает 100 тыс. рублей. При этом каждый клиент может открыть до 10 копилок.

Пополнить копилку на любую сумму может ребёнок со своей карты из своего приложения или его родители из приложения СберБанк Онлайн. Родители видят число копилок и суммы, которые там хранятся, ребёнок может поделиться с ними целью накоплений, чтобы взрослые помогли ему быстрее собрать нужную сумму. Родителям доступна вся информация о сбережениях ребёнка в разделе "Близкие" в СберБанк Онлайн.

Когда ребёнку исполнится 14 лет, детская копилка будет доступна ему, как и прежде, но уже в приложении СберБанк Онлайн.