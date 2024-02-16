Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 3 трлн рублей

По итогам 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ в РФ превысил 3,1 трлн рублей, показав рост на 27%. Две трети объема портфеля в этом сегменте составляют кредиты на инвестиционные цели. Несмотря на общее охлаждение спроса на финансирование в условиях текущего уровня ставок, банковская поддержка СМБ создает основу для экономического роста. Об этом в ходе "Дня бизнеса" в Калининграде сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Наибольший спрос на банковское финансирование в 2023 год банк фиксировал в первую очередь в сферах жилищного и коммерческого строительства, оптовой и розничной торговли и АПК. Число заемщиков в сегменте среднего и малого бизнеса выросло на 35%.
"В 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами. Безусловно, на спрос оказали влияние разовые факторы, среди которых продолжающееся замещение внешнего долга внутренними кредитными средствами и финансирование сделок по приобретению активов покидающих рынок зарубежных компаний. При этом значительную долю прироста обеспечило проектное финансирование жилой стройки, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование текущей деятельности. Это хороший рост, формирующий основу экономики и роста ВВП", − отметил Денис Бортников.
Одним из драйверов роста кредитования СМБ выступает развитие экспресс-технологии выдачи кредитов с автоматизированным принятием решения за несколько минут. Портфель экспресс-кредитов по итогам года достиг 82 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, средняя сумма составила 2,5 млн рублей. По данным ВТБ, "быстрые" кредиты востребованы во всех сферах бизнеса, но наибольшей популярностью пользуются среди предприятий торговли и услуг.
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