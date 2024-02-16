16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Банки Финансы

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 3 трлн рублей

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ в РФ превысил 3,1 трлн рублей, показав рост на 27%. Две трети объема портфеля в этом сегменте составляют кредиты на инвестиционные цели. Несмотря на общее охлаждение спроса на финансирование в условиях текущего уровня ставок, банковская поддержка СМБ создает основу для экономического роста. Об этом в ходе "Дня бизнеса" в Калининграде сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Наибольший спрос на банковское финансирование в 2023 год банк фиксировал в первую очередь в сферах жилищного и коммерческого строительства, оптовой и розничной торговли и АПК. Число заемщиков в сегменте среднего и малого бизнеса выросло на 35%.

"В 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами. Безусловно, на спрос оказали влияние разовые факторы, среди которых продолжающееся замещение внешнего долга внутренними кредитными средствами и финансирование сделок по приобретению активов покидающих рынок зарубежных компаний. При этом значительную долю прироста обеспечило проектное финансирование жилой стройки, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование текущей деятельности. Это хороший рост, формирующий основу экономики и роста ВВП", − отметил Денис Бортников.

Одним из драйверов роста кредитования СМБ выступает развитие экспресс-технологии выдачи кредитов с автоматизированным принятием решения за несколько минут. Портфель экспресс-кредитов по итогам года достиг 82 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, средняя сумма составила 2,5 млн рублей. По данным ВТБ, "быстрые" кредиты востребованы во всех сферах бизнеса, но наибольшей популярностью пользуются среди предприятий торговли и услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3