В Кинельском районе пострадал пассажир фургона, врезавшегося в отбойник

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В пятницу, 16 февраля, в Кинельском районе пострадал 43-летний пассажир автомобиля ВИС 234700-40, попавшего в ДТП на автодороге "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области