В Кинельском районе пострадал пассажир фургона, врезавшегося в отбойник

В пятницу, 16 февраля, в Кинельском районе пострадал 43-летний пассажир автомобиля ВИС 234700-40, попавшего в ДТП на автодороге "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 05:45 на 61 км трассы 40-летняя водитель автомобиля нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с рулевым управлением и выехала на правую обочину с последующим наездом на металлическое ограждение.
В результате происшедшего пассажир ВИС госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!