На выставке "Россия" представили опыт по созданию передовых инженерных школ на примере ПИАШ Самарского университета

В субботу, 17 февраля, на Международной выставке-форуме "Россия" проходит Тематический день "Наука и университеты". В программе форума приняли участие самарские ученые.

Деловая программа началась с пленарного заседания, модератором которого выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования.

По словам Дмитрия Чернышенко, сейчас наша страна находится в сложных, но при этом уникальных условиях, когда открываются новые возможности.

"Ключевой задачей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом, стало привлечение и удержание кадров в науке, особенно среди молодёжи. И в 2022 г. нам удалось переломить тренд оттока специалистов из науки. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, возросла и достигла 670 тыс. человек. Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научных кадров в мире. Уже есть устойчивая тенденция притока молодежи в науку. Это говорит о том, что реализуемые по поручению президента меры поддержки молодых исследователей, оказались эффективными", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также рассказал о системе управления научно-технологическим развитием, ключевых инструментах технологического лидерства и подготовке научных кадров.

"Для прорывных исследований необходима современная научная инфраструктура. В рамках национального проекта "Наука и университеты" обновлено более 40% приборной базы ведущих научных организаций. Это беспрецедентная по своему объему и охвату программа инфраструктурного обновления в новейшей истории России. В 2024 г. гранты на модернизацию приборной базы получат 195 научных учреждений на сумму порядка 11,3 млрд рублей. Более 30% этого оборудования российского производства. Это позволит нам решить поставленную Президентом задачу по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях не менее чем на 50%", — подчеркнул вице-премьер.

О проводимых исследованиях и построении карьеры в научной сфере рассказали молодые ученые. Одним из спикеров пленарной сессии стал Иван Ткаченко, заместитель ректора Самарского университета им. Королёва, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы. Он рассказал о реализации проекта по созданию в России Передовых инженерных школ на примере ПИАШ Самарского университета им. Королёва, фронтирной задачей которой является переход от единичного к серийному производству аэрокосмической техники.

Сейчас в ПИАШ обучается 250 студентов, первый выпуск состоится уже в этом году. Индустриальные партнеры примут первых 75 инженеров новой формации, обучавшихся по новым программам и стажировавшихся на реальных производствах под руководством наставников.

В рамках тематического дня "Наука и университеты" на стенде Самарской области состоялось выступление молодых ученых Самарского университета им. Королёва, которые представили свои научные исследования в формате Science Slam. Модератором мероприятия выступил заведующий лабораторией кафедры обработки металлов давлением, руководитель движения Science Slam в Самарской области Александр Кузин.

Денис Аваряскин, доцент межвузовской кафедры космических исследований, раскрыл тему "Наноспутники по-русски", а Руслан Пикалов, заведующий лаборатории кафедры теоретической механики, рассказал о "Субботнике на орбите".