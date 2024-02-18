В Волжском районе в ДТП попал шестилетний мальчик на бензо-снегокате

В субботу, 17 февраля, в Волжском районе произошло ДТП с участием шестилетнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 15:00 ребенок без сопровождения взрослых, управляя бензо-снегокатом BARS, при выезде со двора дома № 58 по ул. Юбилейная, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате происшедшего мальчик госпитализирован. Материалы о ДТП направлены в ПДН территориального ОВД для принятия установленных законом мер.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!