В Волжском районе в ДТП попал шестилетний мальчик на бензо-снегокате

В субботу, 17 февраля, в Волжском районе произошло ДТП с участием шестилетнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 15:00 ребенок без сопровождения взрослых, управляя бензо-снегокатом BARS, при выезде со двора дома № 58 по ул. Юбилейная, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате происшедшего мальчик госпитализирован. Материалы о ДТП направлены в ПДН территориального ОВД для принятия установленных законом мер.