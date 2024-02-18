В Большеглушицком районе легковушка столкнулась с фурой, двое погибли

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В воскресенье, 18 февраля, примерно в 12:00, на 78 км автодороги "Самара-Большая Черниговка-Республика Казахстан" столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области