В Большеглушицком районе легковушка столкнулась с фурой, двое погибли

В воскресенье, 18 февраля, примерно в 12:00, на 78 км автодороги "Самара-Большая Черниговка-Республика Казахстан" столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На месте происшествия погибли водитель и девушка-пассажир автомобиля легковушки.
"Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пожарными-спасателями противопожарной службы Самарской области проводится деблокировка погибших, отключение АКБ", — уточняют правоохранители.
Комментарий врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Большеглушицкому району капитан полиции Павел Чернов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!