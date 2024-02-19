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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл хоккеистов из красноярского "Сокола"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 февраля, хоккеисты самарского клуба ЦСК ВВС играли с красноярским ХК "Сокол". По итогам матча счет составил 2:1 в пользу самарцев.

Главный тренер ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев оценил игру как напряженную.

"Игра получилась очень напряженной. Хорошо, что буквально в последних играх, прорезалось большинство. И в игре против "Норильска", и в этой игре все шайбы были заброшены, когда мы имели на одного игрока больше. Радует, что начало получаться. Соперник, тоже хотел выиграть, потому что мог занять место выше. Нашим ребятам спасибо за игру. И отдельное спасибо нашим болельщикам, очень прилично поддержали нас. И сегодня они были, реально, как шестой полевой игрок", - прокомментировал он.

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