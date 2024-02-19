ПСБ в Самаре нарастил кредитный портфель юрлиц на 70%

Корпоративный кредитный портфель ПСБ в Самарской области за 2023 год вырос на 70%, а гарантийный — увеличился в два раза и достиг 16 млрд рублей.

Портфель кредитования крупного бизнеса за 2023 год увеличился в пять раз, а компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) — на 19%. Лидером по приросту кредитного портфеля МСБ, выросшего за прошлый год на 78%, стали предприятия торговли.

"Чаще всего заемное финансирование предприятия МСБ оформляли на пополнение оборотных средств, но также выросли объемы выдач на инвестиционные проекты, в том числе на развитие туристического сектора. Так, в 2023 году банк профинансировал на сумму свыше 1 млрд рублей местных предпринимателей, которые занимаются созданием и развитием туристских кластеров в регионе", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

В 2023 году ПСБ также активно работал со строительным сектором — в Самарском регионе банк заключил сделки по проектному финансированию на общую сумму около 5 млрд рублей.

Стабильно растет интерес малого и среднего бизнеса к факторингу: за 2023 год ПСБ в Самарской области в два раза увеличил объем факторингового портфеля МСБ — до 3 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают классический факторинг с правом регресса и онлайн-факторинг, также растет популярность агентского факторинга. За год в рамках факторинговых услуг в Самарской области банк также увеличил клиентскую базу почти на 40%, а сумму среднего чека по финансированию — с 62 млн до 116 млн рублей. Наибольший объем сделок был заключен с компаниями, занимающимися строительно-монтажными работами и производством комплектующих для автотранспортных средств.

Объем привлеченных средств от юрлиц в регионе за 2023 год увеличился также почти на 40% и превысил 36,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения за год увеличился до 31 млрд рублей, треть из которых приходится на классические вклады. Наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимает потребительское кредитование — на него приходится 63% всех выдач, на втором месте — ипотека.

За год ипотечный портфель ПСБ в Самарской области вырос на 13%. Наибольший объем выдач пришелся на программы, позволяющие приобретать недвижимость на вторичном рынке. Они занимают около 52% в ипотечном портфеле регионального офиса ПСБ. Доля программ на новостройки составляет 48%, при этом каждая третья сделка в регионе по приобретению строящегося или готового жилья от застройщика прошла по программам господдержки. Наибольшим спросом у жителей региона пользовались такие льготные программы как "Военная ипотека", "Госпрограмма — 2020" и "Семейная ипотека". Средний чек ипотечного займа в сравнении с 2022 годом вырос на 12% и составил 3 млн рублей.