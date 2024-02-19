РСХБ: более 40 тыс. студентов стали золотым кадровым резервом

За 5 месяцев работы проект "Золотой кадровый резерв АПК" Россельхозбанка привлек более 40 тысяч студентов и 5 тыс. компаний-работодателей. При этом благодаря запуску решения конверсия в вакансии у агропредприятий увеличилась в 5 раз. Об итогах работы сервиса рассказала Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ на полях 15-й Международной конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа — 2024".
Сельское хозяйство — это отрасль, которая объединяет подходы и технологии из многих областей: селекции и генетики, ветеринарии и агрономии, автоматизации производств и машиностроения, больших данных и искусственного интеллекта и многих других. Такое разнообразие прикладных знаний дает возможность специалистам со всевозможными навыками и умениями найди работу по душе в агросекторе. По этой же причине отрасль находится в постоянном поиске идей, которые появляются с новыми кадрами.
Эксперты цифровой платформы по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве "Я в Агро" Россельхозбанка подвели итоги работы сервиса для наращивания кадрового потенциала в АПК — "Золотой кадровый резерв". За первые 5 месяцев работы к сервису присоединилось более 40 тыс. студентов, которые представили более 300 научных проектов, и 5 тыс. компаний АПК. Согласно анализу кадрового потенциала организаций-партнеров, с момента запуска решения конверсия в вакансии увеличилась в 5 раз. На открытые позиции приходится 80 тыс. просмотров в месяц, и при этом отклики достигают 25%.
"Среди причин, напрямую влияющих на количество новых кадров в компании, можно назвать низкую мотивацию студентов продолжать работу в этой сфере. "Золотой кадровый резерв" был создан для развития новых подходов к привлечению молодежи в АПК: создания HR-бренда, изучения желаний молодых специалистов, коммуникации через профессиональные цели и живое общение. Мы уверены, что сервис РСХБ помогает не только студентам и молодым специалистам, но и работодателям. Теперь компании точно знают, какие шаги предпринять сейчас, чтобы помочь молодому поколению раскрыть свой потенциал в будущем", — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.
"Золотой кадровый резерв" позволяет подключить к работе над студенческими научными проектами экспертов из реального бизнеса, и помогает компаниям растить собственные кадры. Благодаря этому сервису вузы получают доступ к статистике об активности обучающихся, их оценках и научной деятельности. В свою очередь будущие молодые специалисты, заполнившие анкету золотого резерва, смогут составить эффективное резюме и подобрать вакансии, а также получают доступ к стажировкам, грантам и льготным возможностям компании.
Цифровая платформа по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве "Я в Агро" была запущена в июле 2022 года Россельхозбанком. С момента начала работы платформа стала востребованной площадкой поиска вакансий и стажировок в АПК для специалистов и людей без опыта, а также инструментом рекрутинга для представителей агроотрасли. Позиции успешно закрываются, но ежедневно появляются новые, на данный момент соискателям доступно почти 20 тысяч вакансий.
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