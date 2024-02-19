Самарские журналисты и блогеры могут подать работы на конкурс "Вместе в цифровое будущее" ещё 10 дней

В спецноминацию "Спутники для людей" подано около 50 работ, многие из которых уже прошли модерацию и допущены к участию в проекте. Прием заявок на участие завершится 29 февраля 2024 года.
65 лет назад с космодрома Байконур успешно стартовала первая серийная ракета Р-7, изготовленная на Куйбышевском авиационном заводе № 1. Легендарная "семёрка", построенная в оборонных целях, стала базой для создания ракет-носителей для вывода на орбиту космических аппаратов и важной частью истории мирного освоения космоса.
Идея создания многоступенчатой ракеты появилась в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Разработкой занималось Особое конструкторское бюро № 1 под руководством Сергея Королева. Проектирование летательного аппарата завершилось в 1954 году, через три года состоялся первый пуск. В октябре 1957 года модифицированная Р-7 "Спутник" вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли — так началась космическая эра в истории человечества.
В 1958 году серийное производство ракет перенесли на Куйбышевский авиационный завод № 1. После успешного запуска в феврале 1959 года первая партия усовершенствованных Р-7 встала на дежурство.
12 апреля 1961 года ракета семейства Р-7 "Восток", несущая корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту, успешно стартовала с космодрома Байконур. Это был первый в мире полет человека в космическое пространство.
До конца 60-х годов, ракета Р-7 оставалась главным средством вывода в космос спутников, пилотируемых космических кораблей и межпланетных исследовательских аппаратов. На ее основе были созданы несколько семейств летательных аппаратов космического назначения: "Спутник", трехступенчатые ракеты-носители среднего класса "Восток-2М", "Восход" и легендарный "Союз".
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Самарским журналистам и блогерам есть о чем рассказать на конкурсе "Вместе в цифровое будущее". У города великое космическое прошлое, о котором мы помним, и большое будущее, основу которого закладывают наши учёные сегодня".
Сергей Ратиев, генеральный директор АО "РТКомм.РУ":
"Тема технологий безгранична как космос, куда по-прежнему устремлены взгляды ученых и изобретателей. С момента запуска спутников и начала освоения космического пространства человечество получило массу новых возможностей. Телекоммуникации, навигация, мониторинг погоды и чрезвычайных ситуаций, научные исследования — лишь часть примеров использования спутников сегодня. Для авторов статей, телесюжетов и подкастов о спутниковой связи и цифровизации труднодоступных регионов страны мы учредили специальную номинацию "Спутники для людей". Приглашаем журналистов участвовать, ведь лучшие окажутся там, где стартовала легендарная ракета "семерка" и началась космическая эра".
Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, АО "РТКомм.РУ" (федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ) и Альянс по защите детей в цифровой среде.
Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт проекта smi.rt.ru.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в специальных номинациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)