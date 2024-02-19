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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские журналисты и блогеры могут подать работы на конкурс "Вместе в цифровое будущее" ещё 10 дней

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В спецноминацию "Спутники для людей" подано около 50 работ, многие из которых уже прошли модерацию и допущены к участию в проекте. Прием заявок на участие завершится 29 февраля 2024 года.

Фото: Архив «ВН»

65 лет назад с космодрома Байконур успешно стартовала первая серийная ракета Р-7, изготовленная на Куйбышевском авиационном заводе № 1. Легендарная "семёрка", построенная в оборонных целях, стала базой для создания ракет-носителей для вывода на орбиту космических аппаратов и важной частью истории мирного освоения космоса.

Идея создания многоступенчатой ракеты появилась в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Разработкой занималось Особое конструкторское бюро № 1 под руководством Сергея Королева. Проектирование летательного аппарата завершилось в 1954 году, через три года состоялся первый пуск. В октябре 1957 года модифицированная Р-7 "Спутник" вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли — так началась космическая эра в истории человечества.

В 1958 году серийное производство ракет перенесли на Куйбышевский авиационный завод № 1. После успешного запуска в феврале 1959 года первая партия усовершенствованных Р-7 встала на дежурство.

12 апреля 1961 года ракета семейства Р-7 "Восток", несущая корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту, успешно стартовала с космодрома Байконур. Это был первый в мире полет человека в космическое пространство.

До конца 60-х годов, ракета Р-7 оставалась главным средством вывода в космос спутников, пилотируемых космических кораблей и межпланетных исследовательских аппаратов. На ее основе были созданы несколько семейств летательных аппаратов космического назначения: "Спутник", трехступенчатые ракеты-носители среднего класса "Восток-2М", "Восход" и легендарный "Союз".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Самарским журналистам и блогерам есть о чем рассказать на конкурсе "Вместе в цифровое будущее". У города великое космическое прошлое, о котором мы помним, и большое будущее, основу которого закладывают наши учёные сегодня".

Сергей Ратиев, генеральный директор АО "РТКомм.РУ":

"Тема технологий безгранична как космос, куда по-прежнему устремлены взгляды ученых и изобретателей. С момента запуска спутников и начала освоения космического пространства человечество получило массу новых возможностей. Телекоммуникации, навигация, мониторинг погоды и чрезвычайных ситуаций, научные исследования — лишь часть примеров использования спутников сегодня. Для авторов статей, телесюжетов и подкастов о спутниковой связи и цифровизации труднодоступных регионов страны мы учредили специальную номинацию "Спутники для людей". Приглашаем журналистов участвовать, ведь лучшие окажутся там, где стартовала легендарная ракета "семерка" и началась космическая эра".

Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, АО "РТКомм.РУ" (федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ) и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт проекта smi.rt.ru.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в специальных номинациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

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