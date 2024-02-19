Новикомбанк оформляет Дальневосточную ипотеку работникам ААК "Прогресс"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал выдавать жилищные кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" сотрудникам одного из крупнейших предприятий аэрокосмической отрасли. В ближайшее время отпраздновать новоселье смогут несколько десятков семей работников ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" в городе Арсеньев.

C начала этого года ипотечной программой с государственной поддержкой "Дальневосточная ипотека" от Новикомбанка могут воспользоваться сотрудники предприятий ОПК и их филиалов, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке или на сухопутных территориях Арктической зоны. Диапазон ставки по программе составляет 1,4% — 1,7%, максимальный срок кредита — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а в случае приобретения квартиры площадью более 60 кв. м. в новостройке можно получить до 9 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть равен не менее 20,01% от стоимости недвижимости, при этом его допускается внести средствами материнского капитала в полном объеме. По условиям программы, на момент последнего платежа заемщику не может быть больше 65 лет.

"Эта программа очень востребована в регионе. По кредитованию мы работаем только с сотрудниками предприятий, входящих в контур Ростеха, и предлагаем им более привлекательные ставки, чем есть на рынке, и максимально выгодные условия жилищного кредитования. Это соответствует приоритетным задачам Госкорпорации по привлечению и мотивации высококвалифицированных технических кадров на промышленных предприятиях", — рассказал старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Чтобы получить жилищный кредит по льготной ставке, сотрудник должен проработать на предприятии ОПК минимум 4 месяца. В случае увольнения ранее чем через 5 лет после получения кредита льготная ставка перестает действовать и устанавливается на уровне ключевой ставки ЦБ + 1,5%. Такие условия способствуют сохранению на предприятии команды высококлассных специалистов и привлечению новых кадров.