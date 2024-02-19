Самарские медики собрали 13 млн руб. гуманитарной помощи в зону СВО

В понедельник, 19 февраля, в Самаре прошло заседание совета главных врачей учреждений здравоохранения региона. В нем принял участие губернатор Дмитрий Азаров. На встрече он рассказал о решении дополнительно поощрить медицинских работников по итогам 2023 года. Врачи получат по 40 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 20 тысяч, а остальные работники — по 10 тысяч рублей.

Фото: Юлия Рубцова

Кроме того, обсудили и результаты модернизации отрасли, которые достигнуты благодаря национальному проекту "Здравоохранение". "Благодаря инициативе Главы государства, поддержке федеральных властей, а самое главное благодаря вам и вашим коллегам проведена масштабная модернизация всех звеньев оказания медицинской помощи. Мы серьезно укрепили материально-техническую базу: в Самарской области за последние годы построены более 150 новых объектов здравоохранения — это и фельдшерско-акушерские пункты, и врачебные амбулатории в сельских районах, и крупные специализированные больницы, госпитали поликлиники", — отметил Дмитрий Азаров.

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что только в 2023 году введены в эксплуатацию 39 медицинских объектов. Также построены 32 ФАПа, 1 офис врача общей практики, З врачебных амбулатории, 1 инфекционный корпус на 24 койки. Кроме того, завершен капитальный ремонт 110 объектов здравоохранения, закуплено 1838 единиц оборудования, приобретены 131 автомобиль неотложной и 27 автомобилей скорой помощи. Все эти усилия направлены на сбережение здоровья и сохранение жизней жителей Самарской области.

В особой поддержке сегодня нуждаются участники специальной военной операции и члены их семей. Наталья Виктор, главный врач Самарской городской больницы № 4, отметила, что услуги этой категории граждан оказываются в приоритетном порядке. "Сегодня это профессиональный, гражданский и духовный долг каждого из нас, каждого медицинского работника. Мы обязаны заботиться о героях нашего времени", — считает она.

В ответ, глава региона отметил вклад медработников в общую победу. "Я нисколько не сомневаюсь, что здоровье наших героев — участников специальной военной операции и их семей — находится в надежных руках. И что, когда мы добьемся всех поставленных Главой государства целей специальной военной операции, наши ребята смогут вернуться к нормальной, полноценной жизни", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он отметил на необходимость "расширения границ социальных паспортов", чтобы медицинскую помощь в приоритетном порядке могли получать не только близкие родственники защитников Отечества, но и вся семья. "Посмотрите родственные связи пациентов. Бойцы переживают за каждого родного человека, а близкие — помогают своим защитникам. Поэтому помощь необходимо оказывать всем", — акцентировал губернатор.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, заведующая отделением медицинской реабилитации Самарского онкологического диспансера Татьяна Сивохина отметила, что все медики оказывают не только медицинскую помощь участникам СВО и членам их семей. "Многие наши коллеги по сей день работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, как добровольцы в составе воинских подразделений выполняют задачи, поставленные Президентом России. Продолжаются командировки врачей для оказания медицинской помощи жителям. Особое внимание мы уделяем поддержке наших бойцов на передовой. За все время проведения специальной военной операции медицинским сообществом региона собрано более 13 млн руб. для оказания гуманитарной помощи", — подчеркнула она.

"Задача по лечению, восстановлению, реабилитации героев СВО накладывает на нас колоссальную ответственность. Мы здесь будем предпринимать дополнительные усилия. Уверен, и с этой задачей мы успешно справимся, — отметил губернатор. — Мы сегодня с вами оказываем значительную помощь и поддержку Министерству обороны, военным госпиталям. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы воспринимаете это как наш человеческий и гражданский долг".

Отдельное внимание участники заседания уделили подготовке и проведению выборов Президента России в марте текущего года. Необходимо, чтобы у жителей региона, которые проходят лечение в стационарах, могли принять участие в важнейшем политическом событии страны. "Надо обеспечить и коллективам, и пациентам возможность для голосования", — поставил задачу руководитель региона.