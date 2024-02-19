"Ладья" обыграла "Тюменский легион" - 2:1

Тольяттинская "молодежка" на выезде одолела "Тюменский Легион".

Денис Ермолович и Александр Захарин вернулись в состав "Ладьи" в преддверии первого матча в Тюмени — нападающие появились в заявочном листе вместо Матвея Кривоножкина и Ильи Колоярова. Кроме того, тренерский штаб волжан поменял порядок выхода звеньев на лед, а также вновь объединил в одной атакующей тройке Дмитрия Иванова, Александра Бажухина и Камиля Галимуллина.

В самом дебюте поединка хоккеисты "Тюменского Легиона" могли выйти вперед, но их выход "2 в 1" завершился сейвом Данилы Овчарика. Правда, этот эпизод не оказал значительного влияния на ход встречи, так как в дальнейшем "Ладья" заметно перебросала соперника и практически не позволяла тюменцам атаковать. Однако стартовая треть получилась безрезультативной, и команды отправились в раздевалки при нулях на табло.

Во втором периоде активность "Тюменского Легиона" и "Ладьи" в атаке значительно возросла, что сразу же сказалось на количестве опасных моментов. И все же уверенная игра голкиперов не позволила счету измениться. Раз за разом Денис Габдрахманов и Данила Овчарик выручали своих партнеров, оставив свои владения в неприкосновенности по итогам сорока минут.

В третьем игровом отрезке команды все-таки сумели немного улучшить реализацию. На 45-й минуте тольяттинская "молодежка" прервала голевую засуху, отличившись в большинстве — классная трехходовка "Ладьи" увенчалась броском Камиля Галимуллина в открытый угол после передачи Дмитрия Иванова. 0:1. Однако в лидерах волжане пробыли недолго и в середине периоде "Тюменский Легион" отыгрался усилиями Павла Мешкова — 1:1. До окончания основного времени счет больше не претерпел изменений, и встреча спокойно перетекла в овертайм.

Дополнительную пятиминутку тольяттинцы начинали, имея численное преимущество, и всего через 22 секунд они забили при игре "4 на 3". Кирилл Горбунов точно щелкнул с дальней границы круга вбрасывания и принес "Ладье" победу — 1:2!

Завтра, 20 февраля, в Тюмени пройдет повторный поединок.