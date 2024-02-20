С начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления угарным газом

С начала 2024 года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 32 человека, из них - 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

За прошедшую неделю произошло 3 случая отравления угарным газом в Октябрьском и Советском районах Самары, в Похвистнево.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе, 2 ребенка, из них 4 человека после осмотра врачами скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, 3 человека, в том числе, 2 ребенка были госпитализированы в Похвистневскую центральную больницу города и района.

Во всех случаях причиной происшествий явилось отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить подобные несчастные случаи: