С начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления угарным газом

С начала 2024 года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 32 человека, из них - 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
За прошедшую неделю произошло 3 случая отравления угарным газом в Октябрьском и Советском районах Самары, в Похвистнево.
В результате происшествий погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе, 2 ребенка, из них 4 человека после осмотра врачами скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, 3 человека, в том числе, 2 ребенка были госпитализированы в Похвистневскую центральную больницу города и района.
Во всех случаях причиной происшествий явилось отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить подобные несчастные случаи:
- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;
- позаботьтесь о хорошей вентиляции;
- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
- не допускайте одновременную работу электровытяжки и газового котла или водонагревателя;
- не эксплуатируйте неисправные газовые приборы и не ремонтируйте их самостоятельно;
- не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;
- не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;
- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
- Если вы почувствовали запах газа, незамедлительно вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.
Последние комментарии
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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.