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Происшествия

С начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления угарным газом

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 32 человека, из них - 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

За прошедшую неделю произошло 3 случая отравления угарным газом в Октябрьском и Советском районах Самары, в Похвистнево.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе, 2 ребенка, из них 4 человека после осмотра врачами скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, 3 человека, в том числе, 2 ребенка были госпитализированы в Похвистневскую центральную больницу города и района.

Во всех случаях причиной происшествий явилось отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить подобные несчастные случаи:

  • проверяйте наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;
  • позаботьтесь о хорошей вентиляции;
  • не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
  • не допускайте одновременную работу электровытяжки и газового котла или водонагревателя;
  • не эксплуатируйте неисправные газовые приборы и не ремонтируйте их самостоятельно;
  • не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;
  • не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;
  • если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
  • Если вы почувствовали запах газа, незамедлительно вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.

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