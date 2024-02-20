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Страхование Финансы

ВСК защитит строящуюся картинную галерею Василия Нестеренко в Москве от всех рисков

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал строящуюся Московскую государственную картинную галерею Василия Нестеренко. Объект защищен от ущерба в результате полной его гибели, недостачи или повреждения из-за непредвиденных событий. Заказчиком является Департамент строительства города Москвы.

Строительство картинной галереи продлится до ноября 2025 года. Подрядчиком выступил клиент ВСК, АО "Строительная компания ФЛАН-М". Организация занималась возведением таких знаковых объектов, как павильоны ВДНХ и корпус цифровых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко — уникальный архитектурный объект. При выполнении наружных работ по зданию будет применяться натуральный камень. Для перемещения экспонатов экспозиционные и выставочные залы будут иметь технологическую связь с фондохранилищем и мастерской — для этого предусмотрен лифт.

"В четырехэтажном здании картинной галереи будут оборудованы экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище, будет создана многофункциональная общественная зона с информационным центром, гардеробом, билетной кассой и магазином. Объект имеет сложную архитектуру и требует соответствующего качества защиты. Страховой Дом ВСК готов ее предоставить, для нас это честь и большая ответственность. Уверен, наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — рассказал Игорь Попов, исполнительный директор Центра корпоративного страхования московского дивизиона Страхового Дома ВСК.

Живописец Василий Нестеренко — член Российской академии художеств. Его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию. Художник принимал участие в создании и реставрации интерьеров Храма Христа Спасителя в Москве, руководил и создавал новые росписи в Успенском Кафедральном соборе в Дмитрове и иконостас в Храме Тысячелетия Крещения Руси в усадьбе Царицыно.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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