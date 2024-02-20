"Ингосстрах" поделился итогами 2023 года в страховании на случай укуса клеща

С января по декабрь 2023 года в "Ингосстрахе" от укуса клеща были застрахованы более 785 тысяч клиентов, из них более 184 тысяч — это дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество застрахованных выросло на 40%.

По традиции, большинство застрахованных от укуса клеща проживают в регионах — свыше 739 тысяч, в Москве, в свою очередь, застраховано более 45 тысяч клиентов.

В 2023 году регионами-лидерами по количеству застрахованных от укуса клеща стали Челябинская область (25%), Красноярский край (12%), Ярославская область (11%), Алтайский край (9%) и Новосибирская область (6%).

За медицинской помощью при укусе клеща обратилось почти 14 тысяч клиентов "Ингосстраха", из них более 2 тысяч детей. Свыше 2,7 тысяч человек получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.

Чаще всего за медицинской помощью из-за укуса клеща обращались жители Челябинской (20% обратившихся) и Ярославской областей (16% обратившихся), Красноярского края (13% обратившихся) и Алтайского края (7% обратившихся), а также Новосибирской области (7%).

"В прошлом году мы сфокусировались на технологичности — в результате клиенты, застрахованные по полисам страхования от укуса клеща, в мобильном приложении могут получить ответы на самые распространенные вопросы, записаться на прием к врачу и проконсультироваться со специалистами страховой компании. Таким образом клиенты могут оперативно получить необходимую консультацию, которая в ряде случаев может спасти жизнь и здоровье, ведь укус клеща способен вызвать серьезные заболевания", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"Мы регулярно призываем ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать простые правила, благодаря которым можно защититься от укуса клеща. Самое простое — это надевать на прогулки светлую или яркую одежку, чтобы клещи были видны, пользоваться защитными средствами и проверять все тело после прогулок на свежем воздухе. А для максимальной защиты можно оформить полис страхования на случай укуса клеща", — подытожила Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

По полису на случай укуса клеща "Ингосстрах" организует и оплатит консультации медицинских работников, удаление клеща и обработку места укуса, его проверку на наличие возбудителей инфекций. При наличии показаний компания оплатит экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита: введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита по медицинским показаниям. Если с момента присасывания (наползания) клеща прошло более 72 часов или имеет место непереносимость иммуноглобулина, или присутствуют иные противопоказания для введения иммуноглобулина, или отсутствует иммуноглобулин в медицинской организации, оказывающей помощь, оплачивается профилактика клещевого вирусного энцефалита путём назначения одного курса йодантипирина, а также лечение при заболеваниях, передаваемых клещом. Если потребуется стационарное лечение, то "Ингосстрах" организует экстренную госпитализацию, размещение в комфортной палате, а при тяжёлом течении заболевания и реабилитацию.