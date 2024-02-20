Женщина и ребенок попали в больницу после столкновения Hyundai и Chevrolet Niva в Самаре

В понедельник, 19 февраля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:12 30-летний водитель Hyundai Solaris ехал по ул. Гагарина. Около дома № 115 он поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 21-летнего парня.

В аварии пострадали пассажиры Hyundai — 44-летняя женщина и девятилетний ребенок. Их госпитализировали.