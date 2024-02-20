Женщина и ребенок попали в больницу после столкновения Hyundai и Chevrolet Niva в Самаре

В понедельник, 19 февраля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:12 30-летний водитель Hyundai Solaris ехал по ул. Гагарина. Около дома № 115 он поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 21-летнего парня.
В аварии пострадали пассажиры Hyundai — 44-летняя женщина и девятилетний ребенок. Их госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!