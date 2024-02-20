Прием заявок на всероссийскую просветительскую программу "Лига экскурсоводов" продлен до 26 февраля

Прием заявок на просветительскую программу для профессионалов и любителей туристической отрасли "Лига экскурсоводов" продлевается до 26 февраля включительно. В ходе реализации проекта участники со всей страны смогут продемонстрировать свои знания и разработать новые авторские туристические маршруты. Организаторами выступают Российское общество "Знание", президентская платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа призвана объединить профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество, идею создания которого летом 2023 г. одобрил президент России Владимир Путин. Регистрация для совершеннолетних участников доступна в 6 номинациях: "Промышленная экскурсия", "Культурно-познавательная экскурсия", "Детская экскурсия", "Экскурсия без границ", "Волонтерско-экскурсионная деятельность" и "Цифровая экскурсия". Для конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет разработан трек "Юный экскурсовод", партнером которого выступает Движение Первых.

На сегодняшний день в Самарской области подано 48 заявок.

Для участия необходимо до 26 февраля заполнить анкету на официальном сайте проекта, затем пройти профильное тестирование. В качестве бонуса для улучшения своих проектов конкурсанты смогут пройти онлайн-обучение на базе Знание.Академия по стандарту полезных поездок по стране программы "Больше, чем путешествие" и всероссийского проекта "Мастера гостеприимства".

С учетом продления приема заявок обновлены и основные даты этапов проведения программы. После завершения сбора заявок комиссии в каждом субъекте отберут участников, которые выйдут в региональный этап. В нем конкурсантам с 1 марта по 24 апреля предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт оценивающим профессионалам индустрии. 25 апреля будут объявлены финалисты, которые с 16 по 19 мая отправятся на Международную выставку-форум "Россия" в Москву. Там для них пройдут просветительские лекции от специалистов отрасли и состоится кейс-марафон, после чего будут подведены итоги программы в каждой номинации и озвучены имена победителей.

Все финалисты войдут в сообщество Знание.Лектор флагманского проекта Российского общества "Знание", в сообщество проекта "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей", включат свои предложения для реализации в рамках программы "Больше, чем путешествие", получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации.

Проведение программы-конкурса поддерживают "Слетать.ру", "Кавказ.РФ", "Оргэнергострой", "Союзмультфильм", Национальный центр "Абилимпикс" и Сбер.

Идея запуска проекта "Лига экскурсоводов" зародилась на Первом туристическом слёте "Маёвка. Больше, чем путешествие", организатором которого в Пятигорске выступила программа "Больше, чем путешествие", а участниками стали в том числе победители и финалисты конкурса Знание.Лектор Российского общества "Знание" и проекта "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей".

19 июля 2023 года на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" инициативу по реализации программы-конкурса для экскурсоводов Президенту России Владимиру Путину озвучил победитель проекта "Мастера гостеприимства", методист Центра внешкольной работы Сысертского городского округа Александр Савичев. Он рассказал о новых образовательных программах и конкурсах, которые объединяют гидов и экскурсоводов страны, выразил признательность Президенту России за поддержку этих проектов, а также подчеркнул важность профессионального развития молодых и опытных экскурсоводов. Глава государства ответно поблагодарил Александра Савичева за идею и отметил важность работы экскурсоводов, потому что труд этих людей значим и содержателен с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине.