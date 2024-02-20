16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
18 жителей региона, которые пострадали на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается"

Страхование Финансы

18 жителей региона, которые пострадали на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2023 г. управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева вручила 18 пострадавшим на производстве жителям региона ключи от новых автомобилей Lada Granta. На эти цели было направлено 16,5 млн руб. за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Автомобили Lada Granta, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельцев, переданы им в собственность бесплатно сроком на 7 лет. Кроме того, за счет средств Социального фонда они могут один раз капитально отремонтировать выданный автомобиль, а также получать компенсацию расходов на топливо и текущий ремонт транспортного средства.

"Спецтранспорт предназначен для людей, которые получили производственную травму. Нуждаемость в таком транспорте при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению определяет бюро медико-социальной экспертизы", — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний специальными транспортными средствами осуществляется фондом уже на протяжении 20 лет. За этот период в Самаре было выдано 662 автомобиля необходимой модификации.

Напомним, что, помимо выдачи транспортных средств, Социальный фонд финансирует дополнительные расходы на реабилитацию застрахованных лиц, пострадавших на работе. Им оплачивается санаторно-курортное лечение, а также, при наличии рекомендаций, предоставляются технические средства реабилитации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3