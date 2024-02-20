18 жителей региона, которые пострадали на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году

В 2023 г. управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева вручила 18 пострадавшим на производстве жителям региона ключи от новых автомобилей Lada Granta. На эти цели было направлено 16,5 млн руб. за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Автомобили Lada Granta, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельцев, переданы им в собственность бесплатно сроком на 7 лет. Кроме того, за счет средств Социального фонда они могут один раз капитально отремонтировать выданный автомобиль, а также получать компенсацию расходов на топливо и текущий ремонт транспортного средства.

"Спецтранспорт предназначен для людей, которые получили производственную травму. Нуждаемость в таком транспорте при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению определяет бюро медико-социальной экспертизы", — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний специальными транспортными средствами осуществляется фондом уже на протяжении 20 лет. За этот период в Самаре было выдано 662 автомобиля необходимой модификации.

Напомним, что, помимо выдачи транспортных средств, Социальный фонд финансирует дополнительные расходы на реабилитацию застрахованных лиц, пострадавших на работе. Им оплачивается санаторно-курортное лечение, а также, при наличии рекомендаций, предоставляются технические средства реабилитации.