Житель Октябрьска заплатит за нападение своей собаки на ребенка

Октябрьский городской суд рассмотрел иск прокуратуры о возмещении морального вреда от нападения собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее домашняя собака вышла из квартиры и в подъезде укусила несовершеннолетнюю девочку. После этого надзорное ведомство подало в суд иск к владельцу животного о взыскании морального вреда.
Суд обязал ответчика выплатить 10 тыс. рублей.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
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