Новикомбанк и Калининградская область расширяют сотрудничество

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Правительство Калининградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство поможет укрепить промышленный потенциал региона, а также решить приоритетные задачи социально-экономического развития.

Подписание документа состоялось в рамках рабочей встречи представителей Новикомбанка и официальной делегации правительства Калининградской области. Подписи под соглашением подставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Взаимодействие сторон будет направлено на развитие инвестиционных программ, поддержку инновационного роста промышленного комплекса и внедрение современных банковских технологий на территории региона. Также по условиям соглашения Новикомбанк будет содействовать реализации социально значимых проектов и повышению уровня финансовой грамотности населения самого западного региона страны. Кроме того, одно из направлений партнерства предполагает развитие системы кредитования юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области.

"В Калининградской области сконцентрированы высокотехнологичные предприятия, часть из которых входит в Госкорпорацию Ростех. Перспективный регион заинтересован в крупных прорывных проектах, с помощью которых его промышленный кластер получит дополнительный импульс к развитию. Мы уверены, что финансовая поддержка Новикомбанка позволит сформировать стабильную социально-экономическую ситуацию в Калининградской области", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк планомерно наращивает объемы бизнеса в Калининградском регионе. В 2023 году банк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов — Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь", расположенным в Калининграде. В процессе реализации находится зарплатный проект с Калининградским янтарным комбинатом. Зарплатными клиентами опорного банка Ростеха уже стали сотрудники калининградского футбольного клуба "Балтика". Также в 2023 году по результатам проведенного Минфином Калининградской области аукциона Новикомбанк открыл кредитную линию.