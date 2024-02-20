16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Банки Финансы

Классика в современной интерпретации: платежное кольцо больше, чем украшение

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России одним из традиционных символов верности и выражения чувств в семье исстари считается кольцо. Сохраняя традиции и развиваясь рука об руку с технологическим прогрессом, Россельхозбанк рассказывает о преимуществах платежных колец в качестве необычного подарка к предстоящему сезону гендерных праздников.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Как удивить близкого человека на 23 февраля или 8 марта? Поход в любимый ресторан или атмосферный домашний ужин специалисты РСХБ предлагают дополнить подарком, который не останется незамеченным и точно порадует каждого. Платежное кольцо — это новая удобная форма бесконтактной оплаты, альтернатива банковской карте. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием кольца к терминалу оплачивать покупки.

Мужчины по достоинству оценят удобство высокотехнологичного гаджета, а женщины — функциональность, стиль и красоту подарка. Кольца могут быть черного или белого цвета, матовые или глянцевые, с гладкой поверхностью или с огранкой. Также в качестве подарка можно выбрать кольцо из драгоценных металлов и подарить в романтичной обстановке.

Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики, оно не боится влаги, повредить или разбить его очень сложно — с ним можно заниматься спортом, находиться под дождем и даже плавать. Платёжное кольцо работает автономно и не нуждается в батарейке или внешней подзарядке. Это удобно в любой дальней поездке, командировках, и просто на прогулке по городу.

Технология — красота вне времени, позволяющая упростить и украсить повседневность. С каждым днем модная индустрия все больше обращает свое внимание на инновационные разработки, делая вещи не просто красивыми, но и функциональными. Платежное кольцо PayRing от Россельхозбанка — простое и стильное решение для удобных и безопасных транзакций.

Как активировать платежное кольцо? Владельцу нужно обратиться в ближайший офис Россельхозбанка и привязать его к банковскому счету. Рекомендуется подключить к счёту программу лояльности "Урожай" с начислением бонусных баллов за безналичную оплату покупок.

Приобрести платежное кольцо PayRing от Россельхозбанка можно из керамики классической формы с гладкой матовой или глянцевой поверхностью и с огранкой. Клиентам предлагается размерный ряд от 16 до 24. Стоимость кольца составляет 7 500 рублей. Если вы уже являетесь клиентом Россельхозбанка, то приобрести платежное кольцо можно за бонусные баллы программы лояльности "Урожай". Также возможно изготовление колец из металлов, в том числе драгоценных, по индивидуальному заказу. В этом случае стоимость будет зависеть от металла, его веса, а также каратности камней.

Реклама. rshb.ru

2SDnjd1MUt8

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3