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Муниципалитеты Власть и политика

Вячеслав Киреев стал главой Ставропольского района

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 февраля, на заседании районного собрания представителей был избран новый глава Ставропольского района. Практически все депутаты, за исключением одного воздержавшегося, отдали свои голоса в пользу Вячеслава Киреева, сообщает администрация района.

Фото: администрация Ставропольского района

Вячеслав Анатольевич имеет большой опыт работы в системе органов местного самоуправления, хорошо знаком с сельскохозяйственной отраслью, говорится в сообщении райадминистраци.

Помимо Киреева, документы в конкурсную комиссию подавали четыре кандидата, в том числе глава сельского поселения Хрящевка Ставропольского района Константин Василика.

Напомним, Вячеслав Киреев руководил Богатовским районом с июня 2021 года. До того он был заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Прежний руководитель Ставропольского района Владимир Медведев в декабре 2023 г. возглавил Волжский район.

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