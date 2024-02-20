Вячеслав Киреев стал главой Ставропольского района

Во вторник, 20 февраля, на заседании районного собрания представителей был избран новый глава Ставропольского района. Практически все депутаты, за исключением одного воздержавшегося, отдали свои голоса в пользу Вячеслава Киреева, сообщает администрация района.
Вячеслав Анатольевич имеет большой опыт работы в системе органов местного самоуправления, хорошо знаком с сельскохозяйственной отраслью, говорится в сообщении райадминистраци.
Помимо Киреева, документы в конкурсную комиссию подавали четыре кандидата, в том числе глава сельского поселения Хрящевка Ставропольского района Константин Василика.
Напомним, Вячеслав Киреев руководил Богатовским районом с июня 2021 года. До того он был заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Прежний руководитель Ставропольского района Владимир Медведев в декабре 2023 г. возглавил Волжский район.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули