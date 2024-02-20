Вячеслав Киреев стал главой Ставропольского района

Во вторник, 20 февраля, на заседании районного собрания представителей был избран новый глава Ставропольского района. Практически все депутаты, за исключением одного воздержавшегося, отдали свои голоса в пользу Вячеслава Киреева, сообщает администрация района.

Вячеслав Анатольевич имеет большой опыт работы в системе органов местного самоуправления, хорошо знаком с сельскохозяйственной отраслью, говорится в сообщении райадминистраци.

Помимо Киреева, документы в конкурсную комиссию подавали четыре кандидата, в том числе глава сельского поселения Хрящевка Ставропольского района Константин Василика.

Напомним, Вячеслав Киреев руководил Богатовским районом с июня 2021 года. До того он был заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Прежний руководитель Ставропольского района Владимир Медведев в декабре 2023 г. возглавил Волжский район.