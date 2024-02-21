Tele2 нарастила инфраструктуру и улучшила связь в Самарской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, озвучил результаты технического развития по итогам 2023 года. Оператор обеспечил доступ к мобильным услугам жителям 30 населенных пунктов, во многих из них мобильная связь появилась впервые. Кроме того, компания обновила 10% действующей инфраструктуры, что позволило увеличить емкость сети в среднем на 5%.

Потребление интернет-трафика в сети Tele2 за год увеличилось на 12%. Каждый абонент оператора в Самарской области использует в среднем 22,6 ГБ в месяц. Основываясь на данных о нагрузке на инфраструктуру и росте числа абонентов, в 2023 году оператор на 5% увеличил емкость сети и обновил 10% базовых станций региона. Работы проводились как в удаленных районах, так и в крупных населенных пунктах, среди которых Самара, Тольятти и Сызрань.

В рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства "Ростелекома" (проект УЦН 2.0) Tele2 выступает в качестве центра компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям. Доступ к мобильному интернету в 2023 году получили жители еще 30 малых населенных пунктов в 14 районах региона, среди которых Волжский, Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский и Сергиевский районы.

Сейчас голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет Tele2 доступны 93% жителей Самарской области.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Улучшение качества услуг в 2023 году коснулось более 1,5 миллиона жителей Самарской области. Основной задачей Tele2 в этот период стало развитие и модернизация действующей инфраструктуры. Компания продолжила реализацию проектов по устранению цифрового неравенства, нарастила сеть в малых населенных пунктах. В то же время Tele2 обеспечила связью новые объекты в крупных городах, повысила качество покрытия в общественно-значимых пространствах и местах отдыха. В этом году мы продолжим развивать нашу сеть, чтобы предоставлять населению качественные услуги, отвечающие потребностям абонентов и современным стандартам".

В целом по стране за 2023 год компания установила более 6000 базовых станций, улучшила голосовую связь и интернет во всех 69 регионах присутствия.