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Происшествия

В Самаре 15-летнего парня избили за связь с 12-летней девочкой

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Молодого человека бьют несколько парней.

Фото: t.me›s/chp_samara

Сообщается, что 15-летний парень якобы вступил в интимную связь с 12-летней девочкой на вечеринке. А за это другие молодые люди устроили самосуд — били парня по почкам и голове.

Информация об избиении молодого человека предварительно подтверждается. Остальные данные сейчас уточняют. Проверку проводят сотрудники СУ СКР по Самарской области.

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