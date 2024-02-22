В Самаре 15-летнего парня избили за связь с 12-летней девочкой

Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Молодого человека бьют несколько парней.

Сообщается, что 15-летний парень якобы вступил в интимную связь с 12-летней девочкой на вечеринке. А за это другие молодые люди устроили самосуд — били парня по почкам и голове.

Информация об избиении молодого человека предварительно подтверждается. Остальные данные сейчас уточняют. Проверку проводят сотрудники СУ СКР по Самарской области.