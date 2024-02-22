В Самаре 15-летнего парня избили за связь с 12-летней девочкой

Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Молодого человека бьют несколько парней.
Сообщается, что 15-летний парень якобы вступил в интимную связь с 12-летней девочкой на вечеринке. А за это другие молодые люди устроили самосуд — били парня по почкам и голове.
Информация об избиении молодого человека предварительно подтверждается. Остальные данные сейчас уточняют. Проверку проводят сотрудники СУ СКР по Самарской области.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.