ВТБ провел встречу с акционерами в Самаре

В рамках цикла очных встреч с миноритарными акционерами ВТБ в Самаре состоялся семинар для инвесторов. Мероприятие посетили свыше 120 жителей региона.

Участникам встречи рассказали об итогах работы банка в 2023 году и перспективах развития группы ВТБ на ближайшие несколько лет, о ситуации на рынках капитала и возможностях для розничного инвестора, о корпоративных мероприятиях и каналах коммуникации с акционерами банка, а также о результатах двух допэмиссий, в рамках которых уставный капитал ВТБ увеличился на 243,2 млрд рублей.

Особое внимание было уделено вопросам интеграции банка "Открытие" в группу ВТБ и стратегическому развитию розничного бизнеса на ближайшие три года. В приоритете — исключительный клиентский сервис, высокая технологичность и масштабное развитие сети.

"В прошлом году мы возобновили цикл очных встреч с акционерами ВТБ в крупнейших городах России. Они проходят в разных форматах с участием приглашенных спикеров. Мы продолжаем развивать дистанционные каналы коммуникации, которые получили широкое распространение в период пандемии. Налаживание удобных каналов связи, своевременное информирование о важных для акционеров событиях, оказывающих влияние на банк, позволяют находиться в постоянном диалоге с нашими акционерами и оперативно получать от них обратную связь", — комментирует руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев поддержал значимость и важность оперативной коммуникации с миноритарными акционерами. "АРИ объединяет розничных инвесторов российских эмитентов и обеспечивает их диалог с менеджментом компаний, регулятором и участниками фондового рынка. Мы видим стремительный рост розничных инвесторов на российском рынке — с 2019 года их число увеличилось в 8,8 раз. В планах ассоциации развитие инструментов, которые бы могли не только защитить интересы частных инвесторов, но и стимулировать их активность, а также создание органов общественного контроля", — отметил он.

"Необходимость развития защитных инструментов, а также новых каналов предоставления информации продиктована в том числе "омоложением" акционеров. За прошедший год доля акционеров ВТБ поколения Z — младше 23 лет выросла на 56,2%. В целом на молодую аудиторию — до 34 лет — приходится сегодня 37,1% от всех розничных акционеров. Подавляющее большинство розничных инвесторов ВТБ составляют представители поколения Х — 40-56 лет — 40,5%", — добавил Владимир Хоткин.

"ВТБ играет одну из ведущих ролей на финансовом рынке Самарской области. Банк принимает активное участие в развитии системы финансирования госучреждений и бизнеса, реализации программ государственной поддержки предпринимателей и населения. ВТБ является постоянным участником значимых социальных мероприятий в регионе. Совместно с региональным правительством ВТБ реализует льготную региональную ипотечную программу по предоставлению социально-значимым группам населения жилищных кредитов на приобретение или строительство жилья. Банк является ключевым партнером проекта Карта жителя Самарской области. Мы активно наращиваем свое присутствие в регионе, и только за прошлый год увеличили число активных розничных клиентов на рекордные 100 тыс. человек. ВТБ в качестве своего ежедневного финансового партнера сегодня выбирают свыше 500 тыс клиентов — жителей Самарской губернии", — подчеркнул единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Самарская область традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству акционеров ВТБ. Число миноритариев в регионе на конец 2023 года достигло 20,3 тысячи. Увеличившись за 12 месяцев на 15%.