Владельца таксы оштрафовали за укушенного ребенка

Нефтегорский районный суд Самарской области постановил взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда из-за нападения собаки на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел на мосту через р. Съезжая в с. Алексеевка. Девочку укусила такса, гулявшая с владельцем. Ребенку понадобилась помощь медиков, а ее мать обратилась в прокуратуру.
Суд обязал владельца собаки выплатить 30 тыс. рублей.
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