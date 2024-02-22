Владельца таксы оштрафовали за укушенного ребенка

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Нефтегорский районный суд Самарской области постановил взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда из-за нападения собаки на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает региональная прокуратура.