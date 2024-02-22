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Страхование Финансы

"Ингосстрах" фиксирует рост сборов по ипотечному страхованию

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" продолжает оставаться одним из лидеров в сегменте ипотечного страхования, предоставляя надежную страховую защиту своим клиентам. Компания решила поделиться итогами 2023 года и рассказать об основных драйверах роста этого вида страхования.

В 2023 году сборы по ипотеке составили более 8 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около 10%. Лидерами по сборам традиционно стали Москва — 24% от общих сборов и Санкт-Петербург — 12,2% от сборов. Третий по размеру сборов ипотечного страхования — филиал в Свердловской области — 4% от общих сборов.

Всего по итогам 2023 года на обслуживании в "Ингосстрахе" находится более 1 миллиона полисов ипотечного страхования — это на 6,5% больше, чем в 2022 году. Из них более 153 тысяч были выданы в Москве (для сравнения, в 2022 году в Москве было выдано более 149 тысяч страховок).

Тенденцию роста показывает и в целом ипотечное направление в России: по результатам исследования, в 2023 году выдача ипотеки стала рекордной. Во многом это связано со льготными программами — их доля увеличилась на 45% по количеству и на 59% по объему. Больше всего спрос вырос на адресные программы — "Семейную ипотеку" и "IT-ипотеку".

Спрос на услуги ипотечного страхования, по данным "Ингосстраха", распределяется примерно поровну со стороны мужчин и женщин, средний возраст заемщиков остался на уровне прошлого года — от 35 до 45 лет, но при этом, отмечается дополнительная тенденция количественного роста заемщиков в самой возрастной категории — клиентов от 55 до 65 лет.

Роман Варламов, начальник управления по работе с банками "Ингосстраха", рассказал о ключевых факторах роста ипотечного страхования. Так, компания аккредитована всеми крупнейшими банками, которые предоставляют ипотеку — клиенты могут выбрать "Ингосстрах" своим страховщиком на весь период ипотеки. Также компания поддерживает мультиканальность продаж и активно использует партнерскую сеть, что позволяет клиентам приобретать ипотечный полис в любом удобном месте и любым доступным способом. Страховое покрытие "Ингосстраха" соответствует стандартам Банка России и максимально учитывает риски, существующие для ипотечного заемщика, а стоимость страхования комфорта для клиентов. Широкий опыт урегулирования убытков — в 2023 году было выплачено более 1,6 миллиарда страховых возмещений — позволяет клиентам чувствовать уверенность в своей страховой защите от "Ингосстраха".

"Наша компания продолжает показывать положительную динамику в сегменте ипотечного страхования — мы рады, что клиенты выбирают "Ингосстрах". Мы продолжаем придерживаться своей стратегии, предоставляя застрахованным высокий уровень сервиса, максимальную страховую защиту, мультиканальность и выполнение всех своих обязательств.

Сейчас клиенты при оформлении ипотеки могут самостоятельно выбрать страховую компанию для оформления полиса ипотечного страхования — им не могут навязывать определенную страховку. Именно поэтому мы постоянно улучшаем наши сервисы и предложения, чтобы клиенты были уверены в надежной страховой защите и что при страховом случае компания закроет его ипотечный кредит", — отметил Роман Варламов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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