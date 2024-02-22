Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях премии Russian Travel Awards

В среду, 21 февраля, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях:

1 место — "Регион детского туризма";

1 место — "Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России";

3 место — "Регион образовательного туризма".

Право участвовать в финале получили регионы-победители профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства. В итоге свои презентации в 20 официальных номинациях представили 44 региона.

Туристические события в Самарской области привлекают в регион все больше гостей. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. В прошлом году в Самарской области отдохнули более трех миллионов туристов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Туриндустрия выходит на новый уровень благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемому по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Сегодня Самарская область — это действительно территория детского и образовательного туризма. И подтверждением тому стали результаты сегодняшней церемонии награждения победителей. Видя на туристических маршрутах большое количество детей и молодых людей, мы понимаем, что, с одной стороны, это наши амбассадоры, которые рассказывают о своих путешествиях друзьям, одноклассникам, однокурсникам и родителям, таким образом притягивая туристический поток. С другой стороны, это та аудитория, которая, побывав в нашем регионе будучи школьниками, становится некоей лояльной базой. Этого возвратного туриста мы надеемся увидеть уже во взрослом возрасте с иными сценариями путешествий. Кроме того, развитие направления детского и образовательного туризма важно для Самарской области и с точки зрения воспитания будущих кадров, что очень важно для развития нашей отрасли", — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Организаторами премии Russian Travel Awards выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ "Городской Туристско-Информационный Центр". Учредители — ФРОС "Регион ПР" и ООО "Консалтинг-Тур".

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.