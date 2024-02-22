По итогам 2023 года на долю серьезных ДТП (в том числе, с тотальными повреждениями авто) пришлось порядка 4% дорожных аварий — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Традиционно наибольшая часть таких происшествий — 32% — случается по вине мужчин. Лидером по тотальной аварийности является отечественный ВАЗ.

Среди физических лиц виновниками ДТП с крупным ущербом чаще всего становятся мужчины (85%) в возрасте 30-40 лет (29%). Реже всего разбивают авто в тотал автомобилисты старшего поколения — 60 лет и более (14% аварий).

На долю корпоративных автопарков, такси и каршеринга приходится порядка 17% серьезных дорожных происшествий.

Наиболее опасным днем недели, с точки зрения тотальной аварийности, являются среда, вторник и пятница (по 15% ДТП).

Среди марок ДТП попадают преимущественно бренды ВАЗ (11%), Toyota (7%) и Hyundai (8%). Реже Volkswagen (4%), Nissan (3%), Skoda (4%) и Mazda (2%).

Среди владельцев премиальных автомобилей виновниками ДТП с крупным ущербом чаще всего становятся владельцы Mercedes-Benz (3%). Аккуратнее всего эксплуатируют авто данной категории обладатели Porsche (0,2%) и Audi (1,4%).

Самое большое количество ДТП было зафиксировано (в порядке убывания) в Новосибирской области, Краснодарском крае и Москве. При этом лидерами по доле серьезных аварий в общей структуре ДТП стали: Карачаево-Черкесия (2,4% серьезных аварий от общего числа дорожных происшествий в регионе), Новосибирская область (2,3%), Тыва (2,1%), Ингушетия (1,6%), Ульяновская область (1,6%), Севастополь (1,4%).

Самые осторожные автовладельцы проживают в Удмуртии (0,04% тотальных ДТП), Бурятии, Астраханской и Архангельской областях (по 0,1%). В крупных регионах с большим автопарком доля серьезных аварий на дорогах также относительно низкая. В Москве, Санкт-Петербурге она составляет 0,5%, Краснодарском крае — 0,7%.