Жители Самарской области теперь могут оплачивать свои покупки в аптеках "Алия" улыбкой

Сеть аптек "Алия" в регионе полностью оснащена новыми POS-терминалами Сбера.

В Самарской области продолжает увеличиваться число торговых точек, покупки в которых можно совершить с помощью сервиса Сбера "Оплата улыбкой". Так, жители и гости региона теперь могут оплачивать лекарства и другие товары с помощью биометрии в региональных аптеках "Алия". В середине февраля 2024 года в этой торговой сети завершился процесс обновления терминалов Сбера.

С момента начала установки Сбером новых POS-устройств, которые принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии, их количество в Самарской области достигло более 5,8 тыс. При этом процесс установки таких терминалов в регионе продолжается.

"Оплата улыбкой" — это безопасно и удобно. Умная система сканирования лица обеспечивает надежную аутентификацию, позволяя совершать покупки без необходимости использования карты или телефона. Все данные хранятся в виде цифрового кода, что делает их полностью защищенными от несанкционированного доступа. При этом система работает надежно и узнает пользователя, даже если у него будут изменения во внешности, например, смена очков или отращивание бороды. Отмечу, что процесс происходит быстро — всего за 4 секунды. Просто выберите оплату по биометрии на экране терминала или скажите кассиру "Хочу оплатить улыбкой" и посмотрите в камеру. Уверена, что "Оплата улыбкой" станет незаменимым помощником для всех, кто ценит безопасность, надежность и удобство в повседневной жизни", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Напомним, что в 2023 году самарцы были признаны самым "улыбчивым" регионом Поволжья. В прошлом году жители региона совершили более 38 тысяч транзакций по биометрии.