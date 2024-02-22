Жители Самарской области списали более 1,3 млрд бонусов СберСпасибо в 2023 году

В 2023 году самарцы всё больше экономили благодаря программе лояльности "СберСпасибо". Число участников программы, оплачивающих товары и услуги с помощью бонусов СберСпасибо, выросло более чем на 14% за 12 месяцев 2023 года. Самыми активными пользователями оказались жители региона в возрасте от 36 до 40 лет.
Самарцы оплатили свои покупки и услуги по программе лояльности "СберСпасибо" на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Наиболее популярными категориями для оплаты бонусами СберСпасибо для жителей Самарской области в 2023 году стали кафе, рестораны, АЗС, аптеки и оптика.
"Программа лояльности "СберСпасибо" — это не просто бонусная программа, это наш способ выразить благодарность за доверие и постоянство. Мы ценим каждого и стремимся предоставить людям не только качественные банковские услуги, но и дополнительные преимущества. Наша программа позволяет получать бонусы за каждую покупку, совершенную с помощью карты Сбербанка. Эти бонусы можно обменять на скидки и специальные предложения у наших партнеров, список которых постоянно расширяется", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
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