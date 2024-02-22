Хоккейная "Лада" обыграла "Авангард"

В четверг, 22 февраля, хоккеисты тольяттинской "Лады" играли в Омске против лидера Восточной конференции. По итогам игры счет составил 3:2 в пользу тольяттинцев.
В ХК "Лада" шайбы забросили: Андрей Алтыбармакян (Кугрышев, Росандич, 45:02), Артем Иванюженков (Попугаев, Росандич, 52:03), Павел Куликов (Минеев, Солянников, 63:23, в пустые ворота).
В "Авангарде" шайбы удалось забросить Дамиру Жафярову (Шарипзянов, Хомченко, 6:18, бол) и Владимиру Ткачеву (Шарипзянов, Буше, 38:12, бол).
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