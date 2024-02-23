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Власть и политика

Андрей Кислов: "Мы благодарны всем, кто сегодня героически выполняет свой священный долг в ходе СВО"

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Андрей Кислов поздравил земляков с Днем защитника Отечества. В обращении к жителям региона парламентарий отметил, что 23 февраля — это праздник сильных и мужественных людей, которые верно служат России, самоотверженно стоят на защите интересов родины.

"Отмечая День защитника Отечества, мы с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших свою жизнь за страну. Это дань искреннего уважения и благодарности ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне, всем, кто отстаивал наши интересы в "горячих точках". И, конечно, мы благодарны тем, кто сегодня героически выполняет свой священный долг в ходе специальной военной операции, мужественно противостоит националистам и доблестно защищает право наших сограждан на мирную жизнь", — отметил сенатор.

По мнению Андрей Кислова, события последних двух лет убедительно демонстрируют, что повышение обороноспособности нашей страны имеет жизненно важное значение. "Уверен, что поставленные верховным главнокомандующим задачи будут успешно выполнены. Залогом этого являются сила и мощь нашей армии, нацеленность на победу и консолидация общества вокруг нашего национального лидера — президента России Владимира Владимировича Путина", — говорится в обращении.

Сенатор также пожелал самарцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и оптимизма.

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