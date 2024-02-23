Две Lada Granta столкнулись на Московском шоссе в Самаре, один из водителей — в больнице

В пятницу, 23 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием двух молодых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 1:15 18-летний водитель серой Lada Granta ехал по Московскому шоссе. В районе дома № 86 он при перестроении создал помеху и столкнулся с зеленой Lada Granta под управлением 22-летнего парня. Из-за удара вторая машина потеряла управление и врезалась в столб.
В результате аварии водителя зеленой Lada Granta госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!