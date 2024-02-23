Автобус и три легковушки столкнулись в Сызрани

В четверг, 22 февраля, в Сызрани произошло ДТП с участием автобуса и трех легковушек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:10 36-летний водитель микроавтобуса в районе дома № 1 по ул. Камышинской врезался в стоявший ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего парня. От удара "семерку" отбросило на находившуюся впереди "четырнадцатую" под управлением 28-летнего мужчины. После этого "четырнадцатая" по инерции столкнулась с попутным ВАЗ-211540, стоявшим на краю проезжей части.
В аварии пострадали пассажирка "семерки" и водитель "четырнадцатой". Их госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!