Автобус и три легковушки столкнулись в Сызрани

В четверг, 22 февраля, в Сызрани произошло ДТП с участием автобуса и трех легковушек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:10 36-летний водитель микроавтобуса в районе дома № 1 по ул. Камышинской врезался в стоявший ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего парня. От удара "семерку" отбросило на находившуюся впереди "четырнадцатую" под управлением 28-летнего мужчины. После этого "четырнадцатая" по инерции столкнулась с попутным ВАЗ-211540, стоявшим на краю проезжей части.

В аварии пострадали пассажирка "семерки" и водитель "четырнадцатой". Их госпитализировали.