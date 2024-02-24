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Музыка Культура

В Самарской библиотеке пройдет вечер, посвященный композитору Джоаккино Россини

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля, в 15:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки вновь собирает в своих стенах самарских меломанов. В этот вечер их ждет музыкально-просветительская программа, посвященная творчеству композитора Джоаккино Россини, участие в которой примут артисты и солисты Самарской филармонии, а также другие музыканты — лауреаты международных и всероссийских конкурсов (6+).

Фото: министерство культуры Самарской области

Джоаккино Антонио Россини — одна из центральных фигур итальянской и европейской оперы XIX века, автор композиций к "Севильскому цирюльнику", "Золушке" и "Вильгельму Теллю". Совсем скоро выпадет нечастая возможность отметить точную дату рождения этого великого музыкального сочинителя, которая доступна лишь в високосные годы: напомним, что герой предстоящего вечера появился на свет 29 февраля 1792 года.

В качестве ведущей мероприятия выступит автор этой программы — музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова, которая расскажет собравшимся о жизни и творчестве Россини.

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