В Самарской библиотеке пройдет вечер, посвященный композитору Джоаккино Россини

В воскресенье, 25 февраля, в 15:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки вновь собирает в своих стенах самарских меломанов. В этот вечер их ждет музыкально-просветительская программа, посвященная творчеству композитора Джоаккино Россини, участие в которой примут артисты и солисты Самарской филармонии, а также другие музыканты — лауреаты международных и всероссийских конкурсов (6+).

Джоаккино Антонио Россини — одна из центральных фигур итальянской и европейской оперы XIX века, автор композиций к "Севильскому цирюльнику", "Золушке" и "Вильгельму Теллю". Совсем скоро выпадет нечастая возможность отметить точную дату рождения этого великого музыкального сочинителя, которая доступна лишь в високосные годы: напомним, что герой предстоящего вечера появился на свет 29 февраля 1792 года.

В качестве ведущей мероприятия выступит автор этой программы — музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова, которая расскажет собравшимся о жизни и творчестве Россини.