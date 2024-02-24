16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару на "Бокс на Волге" приедет Кевин Владимирович Джонсон Волейболисты "Новы" обыграли уфимский "Урал" Гандбольная "Лада" вничью сыграла с клубом из Астрахани Более 750 легкоатлетов соревновались в Тольятти на первенстве России U20 и всероссийских соревнованиях U18 Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Дохе

Олимпийские Спорт

В Самару на "Бокс на Волге" приедет Кевин Владимирович Джонсон

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдет матчевая встреча "Бокс на Волге" между сборной "Динамо" и сборной Мира, посвященная 100-летию спортивного общества "Динамо". Почетными гостями встречи станут чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Василий Шишов; 2-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков; призер Олимпийских игр и чемпионата мира Камиль Джамалутдинов; 2-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко и недавно получивший российское гражданство боксер-тяжеловес Кевин Владимирович Джонсон.

Кевин взял отчество в честь президента России Владимира Путина и стал гражданином России по указу президента от 9 января 2024 года. Кстати, недавно на форуме АСИ глава государства поддержал идею упростить переезд в страну иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Кевин Джонсон уже в ближайшее время планирует переехать в Самару на постоянное место жительства и заняться тренерской работой. А завтра он станет гостем матчевой встречи.

"25 февраля я приеду в Самару, осмотрю достопримечательности, потренируюсь и посмотрю "Бокс на Волге". С нетерпением жду встречи со всеми!" — обратился Джонсон к болельщикам.

Накануне встречи состоялась официальная церемония взвешивания и фотографирования спортсменов. Ее провели главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов и председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев.

Результаты взвешивания:
до 48 кг: Эдмонд Худоян — 48 кг, Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) — 47,8 кг;
до 63,5 кг: Илья Попов — 63,4 кг, Адхамжон Мухиддинов (Узбекистан) — 63,4 кг;
до 67 кг: Александр Зырянов — 66,1 кг, Шамси Шахбазов (Азербайджан) — 67 кг;
до 69 кг: Ильдар Минсафин — 68,6 кг, Кевин Дассо (ЦАР) — 67,2 кг;
до 71 кг: Игорь Свиридченков — 70,1 кг, Фарух Тохтасунов (Казахстан) — 70,2 кг;
до 75 кг: Сергей Сергеев — 74,8 кг, Сапарбай Айдаров (Казахстан) — 75 кг;
свыше 92 кг: Ярослав Дороничев — 98,2 кг, Давлат Болтаев (Таджикистан) — 94,9 кг.

В составе сборной "Динамо" выступит тольяттинский боксер Ильдар Минсафин. Он поделился ожиданиями от встречи: "Завтра я буду боксировать почти на своей Родине, и это, безусловно, подстегивает меня. Поддержка трибун всегда помогает. Постараюсь показать красивый бокс, тем более что на трибунах за меня будут болеть мама с папой. Они гордятся, что я буду боксировать на таком масштабном вечере бокса. Соперника много изучал с тренером, он выступал за сборную Африки в прошлом году, так что я уже знаю его стиль боя".

Вход на матчевую встречу "Бокс на Волге" бесплатный. Необходимо предварительно забронировать билет по телефону: (846) 933-41-55.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3