25 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдет матчевая встреча "Бокс на Волге" между сборной "Динамо" и сборной Мира, посвященная 100-летию спортивного общества "Динамо". Почетными гостями встречи станут чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Василий Шишов; 2-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков; призер Олимпийских игр и чемпионата мира Камиль Джамалутдинов; 2-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко и недавно получивший российское гражданство боксер-тяжеловес Кевин Владимирович Джонсон.

Кевин взял отчество в честь президента России Владимира Путина и стал гражданином России по указу президента от 9 января 2024 года. Кстати, недавно на форуме АСИ глава государства поддержал идею упростить переезд в страну иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Кевин Джонсон уже в ближайшее время планирует переехать в Самару на постоянное место жительства и заняться тренерской работой. А завтра он станет гостем матчевой встречи.

"25 февраля я приеду в Самару, осмотрю достопримечательности, потренируюсь и посмотрю "Бокс на Волге". С нетерпением жду встречи со всеми!" — обратился Джонсон к болельщикам.

Накануне встречи состоялась официальная церемония взвешивания и фотографирования спортсменов. Ее провели главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов и председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев.

Результаты взвешивания:

до 48 кг: Эдмонд Худоян — 48 кг, Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) — 47,8 кг;

до 63,5 кг: Илья Попов — 63,4 кг, Адхамжон Мухиддинов (Узбекистан) — 63,4 кг;

до 67 кг: Александр Зырянов — 66,1 кг, Шамси Шахбазов (Азербайджан) — 67 кг;

до 69 кг: Ильдар Минсафин — 68,6 кг, Кевин Дассо (ЦАР) — 67,2 кг;

до 71 кг: Игорь Свиридченков — 70,1 кг, Фарух Тохтасунов (Казахстан) — 70,2 кг;

до 75 кг: Сергей Сергеев — 74,8 кг, Сапарбай Айдаров (Казахстан) — 75 кг;

свыше 92 кг: Ярослав Дороничев — 98,2 кг, Давлат Болтаев (Таджикистан) — 94,9 кг.

В составе сборной "Динамо" выступит тольяттинский боксер Ильдар Минсафин. Он поделился ожиданиями от встречи: "Завтра я буду боксировать почти на своей Родине, и это, безусловно, подстегивает меня. Поддержка трибун всегда помогает. Постараюсь показать красивый бокс, тем более что на трибунах за меня будут болеть мама с папой. Они гордятся, что я буду боксировать на таком масштабном вечере бокса. Соперника много изучал с тренером, он выступал за сборную Африки в прошлом году, так что я уже знаю его стиль боя".

Вход на матчевую встречу "Бокс на Волге" бесплатный. Необходимо предварительно забронировать билет по телефону: (846) 933-41-55.