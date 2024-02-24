"Ладья" завершила "регулярку" победой в Перми и узнала соперника в споре за выход в плей-офф

В субботу, 24 февраля, ХК "Ладья" на победной ноте завершила регулярный чемпионат.
После первого периода тольяттинцы вышли на перерыв со счетом 0:3.
После перерыва "Молот" сумел сократить отставание в счете благодаря двум забитым шайбам. Но "Ладья" ушла на второй перерыв, забросив четвертый гол в ворота Георгия Мешковского.
В третьем же периоде, несмотря на сопротивление пермской команды, счет не изменился.
Шайбы забросили:
0:1 — Данил Бородин (Государев, 1:41).
0:2 — Дмитрий Иванов (Галимуллин, 10:42).
0:3 — Данил Бородин (Михальченко, Государев, 19:44).
1:3 — Никита Соколов (Горский, Бобряшов, 30:33, бол).
1:4 — Марат Калимуллин (Государев, 31:47, бол).
2:4 — Артур Ярашев (Панюшкин, 33:55).
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