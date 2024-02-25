ХК "Лада" победил "Барыс" - 4:1

Хоккеисты "Лады" в гостях одолели "Барыс".

К поединку в Астане в состав "автозаводцев" вернулись Владислав Подъяпольский, Владислав Семин, Данила Моисеев и Остап Сафин, пропустившие предыдущий выездной матч с "Авангардом" — в запасе на этот раз оказались Александр Трушков, Георгий Солянников, Егор Бабенко и Евгений Грошев.

Первая двадцатиминутка выдалась крайне спокойной и скудной на события. Команды много времени проводили в центре площадки или у бортов в борьбе за шайбу, что заметно сказалось на зрелищности игры. Стоит только отметить, что "Лада" совершила в три раза меньше бросков в створ, чем "Барыс" — астанчанам частенько удавалось доводить свои немногочисленные выпады до завершения, однако защитная линия тольяттинцев во главе с Владиславом Подъяпольским была на высоте и не позволила хозяевам отличиться.

Зато на старте следующего периода "Лада" сразу забила. Никита Михайлов на скорости прорвался к владениям Андрея Шутова и не сумел поразить цель с пятака, а вот подключившийся к атаке Артем Бородкин сделал это броском с ползоны. 0:1. Достаточно быстро "автозаводцы" удвоили преимущество — Карим Вафин несильно направил снаряд в сторону казахстанских ворот от синей линии, но голкипер "Барыса" в этом эпизоде не выручил и позволил 20-летнему защитнику отпраздновать свой первый гол в КХЛ. 0:2. Следом подопечные Олега Браташа еще и заработали численное преимущество, однако при игре "5 на 4" умудрились пропустить. Понтус Оберг невероятным образом очутился вместе с шайбой перед воротами Владислава Подъяпольского и беспрепятственно разобрался с вратарем тольяттинцев — 1:2. После этого инициативой завладели хоккеисты из Астаны, упустившие в дальнейшем несколько шикарных шансов сравнять счет. Вплоть до перерыва волжане были вынуждены обороняться, и все было не зря — лидерство они сохранили.

В заключительной трети "Барыс" продолжил идти вперед, стремясь как можно скорее отыграться. Совсем близок к успеху у астанчан был Евгений Рымарев, который не смог попасть в ворота в тот момент, когда Владислав Подъяпольский уже не был способен чем-то помочь партнерам. Немного обстановка для тольяттинцев улучшилась после двух подряд удалений у казахстанского коллектива, но забить гости все равно не сумели. И все-таки в концовке "автозаводцы" добились желаемого — на 55-й минуте Сергей Шумаков из круга вбрасывания запустил снаряд прямиком в дальний угол. 1:3. А финальную точку в матче поставил Алексей Волгин, замкнувший передачу с пятака от все того же Сергея Шумакова. 1:4. Итог — "Лада" побеждает в Астане и гарантирует себе седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Завершать же "регулярку" тольяттинская команда будет 26 февраля в Нижнем Новгороде, где состоится встреча с "Торпедо".