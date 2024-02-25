В Новокуйбышевске водитель Lada Kalina погибла при столкновении с поездом

В воскресенье, 25 февраля, в 14:06 на регулируемом железнодорожном переезде у п. Маяк в Новокуйбышевске произошло столкновение товарного поезда с автомобилем Lada Kalina, сообщает ГИБДД по Самарской области.

55-летняя водитель автомобиля погибла на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшедшего.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости строгого соблюдения безопасности движения на железнодорожных переездах. Выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде грозит нарушителю штрафом в 5 тыс. руб. или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение наказание будет строже: запрет садиться за руль автомобиля сроком на один год.