В Новокуйбышевске водитель Lada Kalina погибла при столкновении с поездом

В воскресенье, 25 февраля, в 14:06 на регулируемом железнодорожном переезде у п. Маяк в Новокуйбышевске произошло столкновение товарного поезда с автомобилем Lada Kalina, сообщает ГИБДД по Самарской области.
55-летняя водитель автомобиля погибла на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшедшего.
Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости строгого соблюдения безопасности движения на железнодорожных переездах. Выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде грозит нарушителю штрафом в 5 тыс. руб. или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение наказание будет строже: запрет садиться за руль автомобиля сроком на один год.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!