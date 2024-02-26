Женщина погибла на пожаре в селе под Самарой

В воскресенье, 25 февраля, в 16:00 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Центральная в с. Корнеевка в Алексеевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. На борьбу с огнем были направлены шесть человек и две автоцистерны из ПСЧ 116. Пожар удалось ликвидировать в 16:51.

В ведомстве отметили, что при пожаре погибла 82-летняя женщина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.