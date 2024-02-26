82 пьяных водителя поймали в Самарской области в праздничные выходные

В Самарской области за время рейдов ГИБДД — с 23 по 25 февраля правоохранители остановили 82 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также автоинспекторы остановили 78 автомобилистов, нарушивших правила тонировки и 49 — неправильно перевозивших детей.
Помимо этого, 42 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 51 раз.
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