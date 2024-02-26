82 пьяных водителя поймали в Самарской области в праздничные выходные

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В Самарской области за время рейдов ГИБДД — с 23 по 25 февраля правоохранители остановили 82 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области