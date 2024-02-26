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ДТП Происшествия

Водитель снегохода врезался в Lada Vesta на трассе в Самарской области

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП со снегоходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 15:30 55-летний водитель снегохода Yamana в районе 2,6 км дороги Борское — Таволжанка выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель снегохода, но госпитализация ему не потребовалась.

Выручает ли метро во время снегопада?

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