Водитель снегохода врезался в Lada Vesta на трассе в Самарской области

В воскресенье, 25 февраля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП со снегоходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:30 55-летний водитель снегохода Yamana в районе 2,6 км дороги Борское — Таволжанка выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель снегохода, но госпитализация ему не потребовалась.