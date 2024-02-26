"Ингосстрах" рассказал о страховании новых автомобилей российских и китайских брендов

За несколько лет доля китайских автомобилей на российском рынке выросла практически вполовину — все чаще на дорогах можно увидеть машины марок Haval, Chery, Geely и многих других. Не уступают и отечественные марки LADA и Москвич. "Ингосстрах" решил проанализировать, сколько новых китайских и российских авто было застраховано в компании.

Так, в 2023 году в компании было застраховано более 67 тысяч китайских и российских автомобилей — это практически в 3,5 раз больше, чем в 2022 году. Из китайских авто в прошлом году чаще всего страховали машины марок Haval (11,5 тысяч), Geely (8,7 тысяч) и Chery (6,3 тысячи). В 2022 году цифры были ниже — Haval (2,5 тысяч), Chery (2,5 тысяч) и Geely (1,5 тысяч).

Прирост застрахованных китайских марок с 2022 по 2023 год высок. Так, прирост Geely составил более 400%, Haval — 300%, Chery — 140%, EXEED — 139%. Некоторые марки, такие как Omoda, JETOUR, Tank впервые были застрахованы в 2023 году, в 2022 году такие марки в "Ингосстрахе" застрахованы не были.

Что касается российских авто, то в 2023 году в компании чаще всего страховали марки LADA (19,7 тысяч) и Москвич (более 700). Важно отметить, что в 2022 году новые машины марки Москвич не были застрахованы в "Ингосстрахе". Прирост застрахованных авто марки LADA составил 112%.

Если говорить про количество убытков, то в 2023 году по китайским и российским авто в "Ингосстрахе" было зарегистрировано более 9 тысяч таких заявлений. В 2022 году цифра составляла более 5 тысяч заявлений. Чаще всего убытки в прошлом году заявляли владельцы марок LADA (2,4 тысячи), Haval (1,8 тысяч), Chery (1,6 тысяч) и Geely (1 тысяча).

"Ингосстрах" в 2023 году успешно урегулировал более 6 тысяч убытков по китайским и российским авто. В 2022 году было урегулировано более 4 тысяч таких убытков.

Каждое из обращений не было оставлено без внимания — "Ингосстрах" организовал ремонт автомобилей, чтобы клиенты могли как можно быстрее получить машину обратно и не ограничивать себя в передвижениях.

"Китайские машины, бесспорно, завоевывают российский автомобильный рынок. За последний год количество авто из Поднебесной в нашей стране выросло в несколько раз, но важно отметить, что также растет динамика и по российским авто. Со своей стороны мы также фиксируем рост страхования новых китайских и российских авто по каско. Страховать новые авто действительно важно — сейчас, с учетом сложностей в поставках запчастей и поиске необходимых деталей автолюбители без каско могут ремонтировать свое авто долгое время. Каско позволяет защитить машину, если она будет повреждена даже по вине самого водителя, страховая компания возместит убыток и отремонтирует авто на профессиональных СТО. Мы рекомендуем не пренебрегать каско, тем более что в "Ингосстрахе" есть возможность приобрести этот полис в рассрочку", — отметил Игорь Александров, начальник управления страховых продуктов и прикладной методологии "Ингосстраха".