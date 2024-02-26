"Ингосстрах" рассказал о страховании новых автомобилей российских и китайских брендов

За несколько лет доля китайских автомобилей на российском рынке выросла практически вполовину — все чаще на дорогах можно увидеть машины марок Haval, Chery, Geely и многих других. Не уступают и отечественные марки LADA и Москвич. "Ингосстрах" решил проанализировать, сколько новых китайских и российских авто было застраховано в компании.
Так, в 2023 году в компании было застраховано более 67 тысяч китайских и российских автомобилей — это практически в 3,5 раз больше, чем в 2022 году. Из китайских авто в прошлом году чаще всего страховали машины марок Haval (11,5 тысяч), Geely (8,7 тысяч) и Chery (6,3 тысячи). В 2022 году цифры были ниже — Haval (2,5 тысяч), Chery (2,5 тысяч) и Geely (1,5 тысяч).
Прирост застрахованных китайских марок с 2022 по 2023 год высок. Так, прирост Geely составил более 400%, Haval — 300%, Chery — 140%, EXEED — 139%. Некоторые марки, такие как Omoda, JETOUR, Tank впервые были застрахованы в 2023 году, в 2022 году такие марки в "Ингосстрахе" застрахованы не были.
Что касается российских авто, то в 2023 году в компании чаще всего страховали марки LADA (19,7 тысяч) и Москвич (более 700). Важно отметить, что в 2022 году новые машины марки Москвич не были застрахованы в "Ингосстрахе". Прирост застрахованных авто марки LADA составил 112%.
Если говорить про количество убытков, то в 2023 году по китайским и российским авто в "Ингосстрахе" было зарегистрировано более 9 тысяч таких заявлений. В 2022 году цифра составляла более 5 тысяч заявлений. Чаще всего убытки в прошлом году заявляли владельцы марок LADA (2,4 тысячи), Haval (1,8 тысяч), Chery (1,6 тысяч) и Geely (1 тысяча).
"Ингосстрах" в 2023 году успешно урегулировал более 6 тысяч убытков по китайским и российским авто. В 2022 году было урегулировано более 4 тысяч таких убытков.
Каждое из обращений не было оставлено без внимания — "Ингосстрах" организовал ремонт автомобилей, чтобы клиенты могли как можно быстрее получить машину обратно и не ограничивать себя в передвижениях.
"Китайские машины, бесспорно, завоевывают российский автомобильный рынок. За последний год количество авто из Поднебесной в нашей стране выросло в несколько раз, но важно отметить, что также растет динамика и по российским авто. Со своей стороны мы также фиксируем рост страхования новых китайских и российских авто по каско. Страховать новые авто действительно важно — сейчас, с учетом сложностей в поставках запчастей и поиске необходимых деталей автолюбители без каско могут ремонтировать свое авто долгое время. Каско позволяет защитить машину, если она будет повреждена даже по вине самого водителя, страховая компания возместит убыток и отремонтирует авто на профессиональных СТО. Мы рекомендуем не пренебрегать каско, тем более что в "Ингосстрахе" есть возможность приобрести этот полис в рассрочку", — отметил Игорь Александров, начальник управления страховых продуктов и прикладной методологии "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.