16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
18 жителей региона, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается"

Страхование Финансы

В ВСК рассчитали стоимость краткосрочного ОСАГО на 10 дней для российского и китайского автомобиля

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В скором времени российских автомобилистов ожидают очередные нововведения. 2 марта в силу вступает закон о новом типе полисов ОСАГО. Теперь защиту автогражданской ответственности можно оформить на срок от 1 дня до 3 месяцев. Эксперты Страхового Дома ВСК посчитали, в какую сумму может обойтись такой полис для среднестатистического россиянина.

Краткосрочное ОСАГО — инструмент, который может быть востребован среди россиян, редко использующих свои автомобили, например, только в дачный сезон, также в случае если владелец планирует продать авто в ближайшие несколько месяцев. Покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, при этом стоимость будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно исходя из оценки степени страхового риска и собственной статистики.

Приведем простые расчеты:

  1. Если автомобилист в возрасте 40 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и значительным стажем вождения (20 лет) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, он обойдется ему в 5724, 71 рублей. Страховка на 10 дней — 1030,44 рублей (понижающий коэффициент составит 0,18);
  2. Если автомобилист в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда), но небольшим стажем вождения (3 года) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, он обойдется ему в 13 497, 49рубля. Страховка на 10 дней — 2969,44 рублей. (понижающий коэффициент составит 0,22).

Похожий расчет стоимости ОСАГО будет и для владельцев бюджетных китайских иномарок:

  1. Для опытного владельца кроссовера Livan X3 Pro стоимость полиса на год составит 6 245,14 рублей, на 10 дней — 1124,12 рублей
  2. Для владельца кроссовера Livan X3 Pro (с небольшим стажем стоимость полиса на год составит 14 724,54 рублей, на 10 дней — 2944,9 рублей

"Краткосрочное ОСАГО может пригодиться для разных жизненных ситуаций — например, для постановки на учет. Данное нововведение позволит увеличить проникновение автогражданки — сегодня доля автомобилистов без страховки составляет 7,9%. И отчасти это связано именно с отсутствием необходимости оформления договора на год. При этом автовладельцам важно помнить несколько нюансов. Прежде всего, что такой полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки — это необходимо, чтоб исключить риск страхового мошенничества, когда страховку оформляют сразу после ДТП. Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока действия такого договора и вероятности наступления страхового случая — как правило, чем он больше, тем выше значение коэффициента", — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3