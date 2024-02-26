В четырех районах временно приостановят электроснабжение 27 и 28 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.02.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Рабочая, ул. Дачная, пер. Строителей);

27.02.2024 года с 11-00 до 11-15 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Черновка (ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Комарова, ул. Заречная, ул. Завальная);

27.02.2024 года с 11-00 до 11-15 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

27.02.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

27.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки, ул. Строительная, ул. Степная, ул. Специалистов

28.02.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка ул. Тополиная.

28.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки, ул. Лесная, ул. Ленина, ул. Маяковского

28.02.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Новоалександровка, ул. Центральная.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.